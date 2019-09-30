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نائب: افضل حل لانهاء مشاكل نفط الاقليم هو الغاء موازنة كردستان


نائب: افضل حل لانهاء مشاكل نفط الاقليم هو الغاء موازنة كردستان
2019/09/30 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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