2019/09/30 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وثيقة لوزارة الخارجية، حصلت عليها "الغد برس"، اليوم الاثنين، عن سرقة أموال ومستندات مهمة من السفارة العراقية في البرازيل.

وبحسب الوثيقة فقد تمت سرقت نحو 25 ألف دولار و10 آلاف ريال برازيلي، فضلا عن مستندات مهمة وصكوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. سرقة أموال ومستندات مهمة من السفارة العراقية في البرازيل) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. سرقة أموال ومستندات مهمة من السفارة العراقية في البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).