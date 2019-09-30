صدور عدد جديد من الوقائع العراقية يضم تعديلات ومراسيم أقرها البرلمان

2019/09/30 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع ‏العراقية بالرقم (4556) والذي تضمن تعديلات ومراسيم أقرّها ‏مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.‏

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "العدد تضمن ‏صدور مراسيم جمهورية رقم (50) و(51) لسنة 2019 وقرارات ‏صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (39) و(400) لسنة ‌‏2019".‏

وأضافت أن "العدد تضمن أيضاً صدور قرار زيادة ‏رأسمال الشركة العامة لموانئ العراق صادر عن وزارة النقل, ‏بالاضافة الى صدور بيانات رقم (34) و(35) و(36) لسنة ‌‏2019 صادر عن وزارة العدل ".

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