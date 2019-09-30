نائب: إلغاء موازنة كردستان الحل الوحيد لإنهاء جدل تسليم نفط الإقليم

2019/09/30 | 09:46

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بغداد اليوم _ بغداد

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الاثنين، ان الغاء حصة إقليم كردستان في االموازنة المالية الاتحادية، هو "الحل الوحيد" لإنهاء جدل عدم تسليمه النفط إلى بغداد.

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتي، علي محمد ثنيان الغانم، الاثنين (30 أيلول 2019)، للإسراع بإيجاد حلول مناسبة لأملاك الكويتيين في العراق، مبينا أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على تطوير القطاع الاستثماري المشترك.

وذكر الغانم خلا

بغداد اليوم- بغداد

دعا السياسي العراقي عزت الشابندر، الاثنين (30 أيلول 2019)، الى إعادة السفير الإيراني لدى العراق، لبلاده، عقب تصريحاته الأخيرة.

وقال الشابندر في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "التصريحات الأخيرة للسفير الإيراني في بغداد إه

بغداد اليوم-نينوى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لإزالة تمثال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، من الموصل، قبل رفع الستار عنه.

وأفاد مصدر لـ(بغداد اليوم)، بأن "قوة خاصة رفعت نصب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، من دورة طاهر زيناوه

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