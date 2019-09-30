أنسو فاتي يستعد لتمثيل منتخب إسبانيا الأول

2019/09/30 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يقترب النجم الإسباني أنسو فاتي ذو 16 عاماً والذي يلعب ضمن تشكيلة فرق برشلونة لتمثيل منتخب إسبانيا لأول مرة في مسيرته الكروية، وذلك من خلال استدعاءه من قبل المدرب روبرت مورينو.

وكشفت إذاعة “كادينا سير” عن خبر سار لجماهير برشلونة، من خلال تأكيدها على انضمام أنسو فاتي لقائمة منتخب إسبانيا التي ستواجه النرويج والسويد ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2020.وتقام جولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي، ومن ثم الدوريات الأوروبية الكبرى مطلع الأسبوع القادم، قبل بدء فترة التوقف الدولي، حيث تلعب إسبانيا ضد النرويج والسويد في 12 و15 الشهر القادم على التوالي.وأكد مصدر الخبر وجود إسم مجهول في قائمة إسبانيا سيتم الكشف عن إسمه قريباً، وذلك بعد إجراء روبرت مورينو اتصالاً معه يوم الجمعة.من بداية الموسم تعرض لاعبي برشلونة ل 9 اصابات ..



ميسي مرتين و نيتو و اومتيتي و ديمبيلي و سواريز و فيربو جونيور و جوردي البا و اخيرا انسو فاتيولن تكون هذه التجربة الدولية الأولى لأنسو فاتي مع برشلونة، حيث يستعد لخوض كأس العالم لأقل من 17 عاماً في البرازيل مع “لا روخا” بعد أسابيع، وبذلك يخسره المدرب إرنيستو فالفيردي لفترة طويلة.ويغيب فاتي عن مباراة برشلونة يوم الأربعاء ضد إنتر ميلان الإيطالي بسبب حاجته للراحة من الإزعاج في وتر الرضفة بالساق اليسرى.انتهى

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