العراق يعلن تصدير منتجات اسفلتية إلى الإمارات

2019/09/30 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، عن تسويق وتصدير منتجاتها الاسفلتية إلى دولة الامارات خلال شهر أيلول الجاري.

وقال مدير عام الشركة ماجد حميد غضيب في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن شركته “قامت بتصدير منتجات اسفلتية اخرى الى دولة الامارات خلال شهر أيلول الحالي تستخدم ايضاً في تبليط الطرق شملت مادة البرايم كوت بكمية بلغت (10) الاف طن والمنتجة في معامل الشركة في بغداد والبصرة وبواقع (5) الاف طن لكل موقع ومادة الكات باك بكمية (2000) طن المنتجة في معمل البصرة اضافة الى تسويق (150) طن منه محلياً الى مجمع بسماية والقوة الجوية في الصويرة وامانة بغداد”.

وأضاف غضيب، أن “الشركة تنتج مختلف المنتجات الاسفلتية كقير التسطيح والماستك الحار والفلنكوت وغيرها”، مبينا أن “الشركة تعتبر الوحيدة المتخصصة بتحسين القير حيث تمتلك خطين انتاجيين ذات منشأ تركي بتصميم ألماني في معاملها ببغداد والبصرة بطاقة (40) طن لوجبة عمل واحدة”.

وافصح عن “تسويق كميات بلغت (700) طن من قير الاكساء المطور الى امانة بغداد لاكساء طريق الشعلة السريع وطريق بغداد بابل”، لافتاً الى ان “الشركة قامت بتطوير خطين انتاجيين آخرين بمعاملها في بغداد لزيادة الطاقة الانتاجية لهذا المنتج لغرض سد الطلب المحلي المتزايد عليه”.

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