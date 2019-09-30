سلطة الطيران المدني توقع مع نظيرتها الإماراتية إتفاقية خدمات النقل الجوي بصيغتها النهائية

2019/09/30 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت سلطة الطيران المدني ،اليوم الاثنين، مع نظيرتها الإماراتية إتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين بصيغتها النهائية .

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