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البنك المركزي يوجّه المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال


البنك المركزي يوجّه المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال
2019/09/30 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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