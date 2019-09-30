ضياء الشكرجي - القرآن محاولة لقراءة مغايرة 20

2019/09/30 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي في قُلوبِهِم مَّرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَّلَهُم عَذابٌ أَليمٌ بما كانوا يَكذِبونَ (10)النفاق بما هو نفاق، أي النفاق الطوعي، والمنطلق من حسابات النفعية، وليس الاضطراري، ولا المنطلق من حسابات الحكمة، فهو يعبر فعلا عن حالة مرضية، عندها يصح نعت المنافق أنه مريض القلب، ولكن النفاق، وبالتالي هذا المرض النفسي أو القلبي درجات ومستويات، فمنه المستحكم الميؤوس من معالجته، ومنه ما هو قابل للمعالجة،......

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