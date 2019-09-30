2019/09/30 | 10:17

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وزير الداخلية يصل محافظة النجف للاطلاع على الوضع الامني

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وزير الداخلية يصل محافظة النجف للاطلاع على الوضع الامني

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