2019/09/30 | 10:17

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وزير الداخلية يصل الى النجف ويجري جولة ميدانية مع محافظها

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين (30 أيلول 2019) بياناً بشأن تعنيف الأطفال، وارتكاب "انتهاكات صارخة بحقهم"، مشيرة إلى تسجيل رمي طفل في الشارع بمدينة الموصل، واغتصاب طفلة أخرى من قبل خالها.

وذكرت الوزار

بغداد اليوم - بغداد

وجه مدير عام بلدية المنصور، غربي بغداد، علي جار الله، الأحد، باجراء تحقيق مع سائقي آليات تابعة للبلدية، يقومون برفع النفايات مقابل مبالغ مالية.

وقال جار الله لـ"بغداد اليوم"، إننا "وجهنا باجراء تحقيق مفصل ومعا

بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني، الاحد، عن وجود اجتهادات لموظفين يتلاعبون بالقوانين حسب مزاجهم الامر داخل الشركة، مؤكدا قرب احالتهم الى هيأة النزاهة.

وقال الشحماني لـ(بغداد اليوم)، ان "الشركة العامة لل

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