2019/09/30 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسرائيل تنوي مراقبة دروس الدين الإسلامي في مدارسها العربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/30 | 10:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تنوي مراقبة دروس الدين الإسلامي في مدارسها العربية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تنوي مراقبة دروس الدين الإسلامي في مدارسها العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).