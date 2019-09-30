2019/09/30 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وضعت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” اليوم الإثنين قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب آي سي ميلان خلفاً للمدرب الإيطالي ماركو جيامباولو، في حال تمت إقالته.

وتعرض ميلان للهزيمة الرابعة في اول ست جولات من الدوري الإيطالي أمس الأحد، بخسارته أمام فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب سان سيرو.ورغم اخفاق جيامباولو مدرب سامبدوريا السابق إلا أن إدارة الروسونيري جددت ثقتها بها، حيث أكد المدير التقني باولو مالديني بقاء المدرب، موجهاً تهمة الوضع الحالي للجميع، على رأسهم الإدارة واللاعبين.وتعتقد الصحيفة الوردية أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري يعتبر فكرة صعبة التنفيذ في الوقت الحالي، ولذلك حددت الأسماء المرشحة والمتاحة في الوقت الحالي.وتضم القائمة كل من أليجري ولوتشيانو سباليتي وكلاوديو رانييري ورودي جارسيا وأرسين فينجر، إلا أن لا شيء مؤكد حتى الآن بعد التأكيد على بقاء جيامباولو.وكان جيامباولو قد تولى تدريب ميلان خلفاً لجينارو جاتوزو مطلع الموسم الحالي.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة المرشحين لتولي تدريب ميلان خلفاً لجيامباولو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة المرشحين لتولي تدريب ميلان خلفاً لجيامباولو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).