ظريف ينفي توقيع إيران أي اتفاق استراتيجي مع الصين

2019/09/30 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نفى وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، توقيع أي اتفاق استراتيجي مدته 25 عامًا مع الصين، رافضًا بذلك التقارير التي تحدثت عن أن إيران منحت حقوقًا خاصة لهذا البلد الواقع في شرق آسيا بموجب الاتفاق.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن ظريف قوله إن "الاتفاق الشامل مع الصين ظل على مستوى الاقتراح ولم يتم توقيع أي اتفاق بهذا المعنى".وفي إشارة إلى ادعاءات منح حقوق خاصة للصين بموجب الصفقة المطالب بها، أضاف ظريف "هذا خطأ جوهري"، و"اقتراحنا كان لخطة مدتها 25 عامًا ليتم بعدها التفاوض وبدء تنفيذ نصوص الاتفاق".وأثارت مجلة "البترول الإيكونوميست" ومقرها بريطانيا مثل هذه التكهنات قائلة "إن إيران والصين قامتا بتحديث صفقة مدتها 25 عامًا وقعت في عام 2016 وتوقعت 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في الدولة الشرق أوسطية الغنية بالموارد".وجاء التحديث الذي تم نفيه خلال زيارة قام بها ظريف في نهاية آب الماضي إلى العاصمة بكين، حيث وصف نظيره الصيني وانغ يي، عضو مجلس الدولة الصيني، البلدين بأنهما "شريكان استراتيجيان شاملان".



وأضاف وانغ يي "ستكون الصين أيضًا قادرة على شراء جميع منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات بأقل خصم مضمون يبلغ 12 % لسعر المتوسط المتداول لستة أشهر من المنتجات القياسية المماثلة، بالإضافة إلى 6 % إلى 8 % من ذلك المتري للحصول على تعويض معدل المخاطر".



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