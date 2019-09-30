الباعة إلايرانيون يلجأون الى أسواق كردستان بسبب الازمة الاقتصادية

2019/09/30 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعند تقاطع أحد الطرق في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، يتسابق عمال إيرانيون للصعود إلى شاحنة صغيرة بعدما أجبرتهم ضغوط العقوبات الأميركية على عبور الحدود بحثا عن فرص عمل بأجر يومي في العراق المجاور.

غالبية هؤلاء أكراد يضعون قبعات ويربطون حقائب قماشية حول خصورهم، في انتظار الحصول على فرصة عمل في البناء أو غيره.

يقول رستم (31 عاما)، وهو عامل إيراني قادم من مدينة أورميا بشمال غرب إيران، إن المشكلة ليست الحصول على العمل، بل إن “لا قيمة لعملتنا”، جراء العقوبات الأميركية التي أدت لارتفاع التضخم إلى 52 في المئة، بعدما فقد الريال الإيراني نصف قيمته خلال عام واحد.

ويضيف رستم وهو أب لطفلين، مفضلا عدم ذكر اسمه الكامل خوفا من تعرض أسرته للمساءلة، “في نهاية يوم عمل، يمكنني شراء دجاجة، لكن العائلة تحتاج إلى (أشياء) أكثر من دجاجة”.

رضا رستمي الإيراني أيضا، يقول بدوره إنه يتقاضى “ما بين 25 و30 ألف دينار عراقي يوميا (نحو 25 دولارا)”، معتبرا أن ذلك “يعد مبلغا جيدا” وهو ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه في إيران.

ويلفت رستم إلى أن ذلك مكسب عند العودة إلى إيران، خصوصا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع بشكل جنوني، بعيد التوتر الأخير بين طهران وواشنطن.

ويضيف “لا يمكن التنبؤ أبداً بالوضع الاقتصادي، فقد تستيقظ صباحا وتجد أسعار المواد الغذائية قد تضاعفت مقارنة بالأمس”.

ويعمل هؤلاء لمدة 28 يوما متواصلا، ليعودوا بعدها إلى بيوتهم في إجازة، وهم يحملون لعائلاتهم الشاي ولوازم الأطفال ومواد أخرى لم تعد سهلة المنال في إيران.

وتؤكد السلطات الكردية العراقية عدم توفر إحصائيات لهؤلاء العمال القادمين عبر الحدود.

ولا ينظر العمال العراقيون بعداء تجاه العمال الإيرانيين، على غرار ريبين سياماند، الذي كان يبني سورا خارجيا لأحد المنازل في أربيل.

ويقول هذا العراقي الكردي البالغ من العمر 27 عاما “هم يتقاضون نفس أجورنا”.

لكنه يضيف أنه في حال قرر الإيرانيون الاستمرار بالمجيء بأعداد كبيرة وكسر الأسعار وتخفيض أجورهم، فلن يتم الترحيب بهم بالطريقة نفسها.

ومنذ شباط الماضي، يأتي سليمان طه الكردي الإيراني إلى العراق، محملا في حوض شاحنته الصغيرة منحوتات صغيرة لحيوانات، ليبيعها هناك.

ورغم أنه يحمل شهادة جامعية في الرياضيات، قبل طه (27 عاما) بهذا العمل الصغير لمساعدة عائلته التي تعيش في محافظة سناندج بغرب إيران، والتي تبعد 300 كيلومتر عن أربيل.

ويوضح لفرانس برس أنه “قبل العقوبات الأخيرة، كنا نأكل اللحم ثلاث مرات في الأسبوع، أما الآن فمرة واحدة فقط”.

ويبحث سناندج حاليا عن منزل في أربيل لاستقبال أصدقائه وأقربائه الذين يسعون للسير على خطاه.

كشف عضو غرفة طهران التجارية، علي شريعتي، عن تزايد ظاهرة انتشار الباعة المتجولين من الإيرانيين في العراق، لبحثهم عن فرص عمل لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المواطن في إيران.

وقال شريعتي، في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية ”ايلنا“، :” تصاعدت ظاهرة حضور الباعة المتجولين الإيرانيين في العراق بشدة خلال الأشهر الأخيرة”، حيث” يلجأ هؤلاء للسفر عبر سياراتهم التي هي محل إقامتهم ونومهم إلى مختلف مدن العراق لا سيما السياحية مثل إقليم كردستان ويبيعون مختلف أصناف البضائع”.

وأضاف، أن “الباعة المتجولين الإيرانيين يعرضون بضائعهم على العراقيين، حيث تُمثل المنتجات المصنعة يدويًا ومستلزمات الهواتف الجوالة أغلب هذه البضائع”، ومن “الملاحظ أن أعداد الباعة المتجولين في تزايد مستمر نظرًا لأنهم يكسبون دخلًا جيدًا عبر هذه الطريقة”.

ولفت شريعتي، إلى أن “الإيرانيين من الباعة المتجولين في العراق لا يحملون صفة قانونية خلال تواجدهم على الأراضي العراقية”، وأنه “في حالة انتهاء مدة التأشيرة والإقامة للباعة والعمال الإيرانيين لا تسمح السلطات العراقية بتمديدها”.

ويشهد الاقتصاد الإيراني في الفترة الراهنة تراجعًا وأزمات حادة ضربت العديد من القطاعات، فيما سجلت العملة المحلية انهيارا غير مسبوق في قيمتها، بسبب العقوبات الاميركية الاحادية المفروضة عليها .

ضائع”، ومن “الملاحظ أن أعداد الباعة المتجولين في تزايد مستمر نظرًا لأنهم يكسبون دخلًا جيدًا عبر هذه الطريقة”.

ولفت شريعتي، إلى أن “الإيرانيين من الباعة المتجولين في العراق لا يحملون صفة قانونية خلال تواجدهم على الأراضي العراقية”، وأنه “في حالة انتهاء مدة التأشيرة والإقامة للباعة والعمال الإيرانيين لا تسمح السلطات العراقية بتمديدها”.

ويشهد الاقتصاد الإيراني في الفترة الراهنة تراجعًا وأزمات حادة ضربت العديد من القطاعات، فيما سجلت العملة المحلية انهيارا غير مسبوق في قيمتها، بسبب العقوبات الاميركية الاحادية المفروضة عليها .

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