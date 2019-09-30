البنك المركزي العراقي يوجّه المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال

2019/09/30 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجّه البنك المركزي العراقي يوم الاثنين المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال.

و وجه البنك في بيان اليوم المصارف المجازة كافةً بتقديم خدمة تطبيق الهاتف النقّال (Mobile Banking) ، بما يضمن تسهيل الخدمة المصرفية للمستفيدين، وضمان توافر أنظمة الحماية والسرية لهم، على أن يتمَّ تطبيقه خلال فترة زمنية محددة من تاريخ صدور التعليمات من هذا البنك.

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