الصحاف: عملية السطو على السفارة العراقية في البرازيل لم تشهد سرقة وثائق مهمة

2019/09/30 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الخارجية العراقية ان عملية السطو التي تعرضت لها السفارة العراقية في البرازيل فجر يوم الجمعة الماضي، لم تشهد سرقة أي مبلغ مالي أو وثائق مُهمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في تصريح صحفي ان وثائق السفارة مؤمّنة بشكل كامل، وعمل السفارة أستأنف بشكل طبيعي والسُلطات البرازيلية أمنّت الموقع المُحيط بالسفارة.

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