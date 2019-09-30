2019/09/30 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الاثنين، الى محافظة النجف الاشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية ياسين الياسري يصل إلى النجف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية ياسين الياسري يصل إلى النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).