البنك المركزي يوجّه المصارف بتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال

2019/09/30 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه البنك المركزي، اليوم الاثنين، المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقال.

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