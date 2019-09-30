2019/09/30 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي للإحصاء: نصف مجازر اللحوم الحمراء متوقفة ومجزرة واحدة عاملة للحوم البيضاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي للإحصاء: نصف مجازر اللحوم الحمراء متوقفة ومجزرة واحدة عاملة للحوم البيضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).