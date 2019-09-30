2019/09/30 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت شرطة نيوزلندا، اليوم الاثنين، اغلاق عدد من الشوارع في العاصمة ولينغتون، واعتقال رجل ادلى بمعلومات عن وجود بقنابل في احدى المناطق.

وذكرت إذاعة نيوزلندا أن عدة شوارع أغلقت في وسط ولينجتون في الوقت الذي نفذت الشرطة فيه عمليات تفتيش بينما جرى إجلاء العاملين في محطة وقود تابعة لشركة (بي.بي).

وقالت الشرطة في بيان "أخلت الشرطة عددا من الأماكن..



لضمان سلامة المواطنين..



اعتقل شخص فيما يتصل بالتهديدات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة النيوزيلندية تغلق طرقاً في العاصمة بسبب تهديدات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة النيوزيلندية تغلق طرقاً في العاصمة بسبب تهديدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).