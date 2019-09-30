2019/09/30 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اعداد خطة لبناء ثلاثة الاف مدرسة مختلفة السعات للمراحل الدراسية كافة على مدى اربع سنوات.

وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة في بيان تلقت " الغد برس"، نسخة منه، إن "هناك خطة لتأهيل وترميم 2000 بناية مدرسية على مدى سنتين لمختلف المراحل الدراسية، والتهيئة لأجراء الاحصاء السنوي المدرسي للعام الدراسي 2019-2020".

واضافت ان "وكذلك اعداد خطة توزيع الكراس الاحصائي على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاستخراج المؤشرات الاحصائية وتحليلها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن خطة لبناء وترميم 5000 مدرسة خلال 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن خطة لبناء وترميم 5000 مدرسة خلال 4 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).