مصرف إيراني يفتتح 7 فروع في بغداد

2019/09/30 | 10:48

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بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس جمعية المصارف الخاصة الإيرانية، أن بنكا إيرانيا خاصا استصدر التراخيص اللازمة لافتتاح 7 فر...





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