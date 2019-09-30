2019/09/30 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تلعب اليوم الإثنين ، قمة الجولية السابعة من الدوري الانكليزي عندنا يلتقي فريقي مانشستر يونايتد وأرسنال.

وتلعب المباراة في الساعة العاشرة مساءً وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2 .



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد مباراة قمة انجلترا بين مانشستر يونايتد وآرسنال والقناة الناقلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد مباراة قمة انجلترا بين مانشستر يونايتد وآرسنال والقناة الناقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).