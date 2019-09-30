عن التجاوزات السكنية.. أمانة بغداد: قادمون

2019/09/30 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، استمرارها بتنفيذ حملات رفع التجاوزات عن الأرصفة والشوارع" مشيرة الى "تخطيطها لرفع التجاوزات السكنية.

وقال مــعــاون مـديـر عــام الــعــلاقــات والاعـــلام فــي أمــانــة بــغــداد عـبـد المـنـعـم نـاصـر العيساوي في تصريح صحفي، ان "هـنـاك تــجــاوزا عـلـى الـضـوابـط والـقـوانـين الـخـاصـة بـالـبـنـاء كـالـتـعـدي على الاراضــــي الــزراعــيــة وتـغـيـيـر نـمـط الاسـتـعـمـال".وبين أن "هناك تجاوزات بسبب عدم إمكانية الحصول على اجـازة البناء وهـذا ما يتعلق بـالأراضـي الحكومية التي لا يمتلكها المواطنون والتي تمت السيطرة عليها من قبلهم، فضلا عن الاراضـي غير المفرزة افرازا رسميا والاراضـي الزراعية ذات الملكية الخاصة والتي تحولت الى سكنية من دون تحويل جنسها مـن زراعــي الـى سكني، كما ان هـنـاك تـجـاوزات بنائية بسبب عدم الالتزام بشروط اجـازة البناء الممنوحة حيث يقوم المالك بمخالفة الشروط الخاصة باجازة البناء التي حصل عليها، بالاضافة الى انتشار اعداد كبيرة مـن الـبـاعـة المتجولين على الـشـوارع الرئيسة والارصـفـة واعـاقـة حركة المــارة وهــذا مـا سـبـب تـراجـعـاً فـي الـواقـع الـخـدمـي واسـتـكـمـال مـشـاريـع البنى التحتية".وأكد العيساوي انه "ليست هناك نية حالياً من قبل امانة بغداد لإزالة التجاوزات السكنية الـى حـين صـدور توجيه واضـح يضمن سلامة التنفيذ، لـذا فـإن جهد الامانة مـنـصـب حـالـيـا عـلـى إزالــة المـخـالـفـات والــتــجــاوزات عـلـى الارصــفــة والــشــوارع وذلــك وفـق اجــراءات منظمة ووفـقـا للقانون والانـظـمـة البلدية والـتـي تتماشى مـع حجم كـل مخالفة، كما وإن اعـمـال ازالــة الـتـجـاوزات تشمل تلك التي تقبع على اراضــي الـدولـة والـتـي تعرقل تنفيذ المـشـاريـع الخدمية كالطرق وخطوط المـجـاري وأي اعـمـال خدمية وفـق قــرارات قضائية وبـالاعـتـمـاد على القوانين النافذة".ولفت الى ان "هناك تنسيق كبير بين دوائر البلية ودائرة الحراسات والأمن في أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد في إنجاز هذه الحملات التي ما زالت مستمرة حتى الآن".انتهى

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