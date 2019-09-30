نيكي يهبط لكنه يسجل أفضل شهر في عام

2019/09/30 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- سجل المؤشر نيكي الياباني أفضل شهر في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين رغم هبوطه عقب أنباء عن دراسة الإدارة الأمريكية إلغاء إدراج شركات صينية في البورصات الأمريكية.

وقال اقتصاديون إن الأسهم اليابانية أكثر تأثرا بالأداء الاقتصادي في الصين منه في الولايات المتحدة.

وانخفض نيكي 0.6 بالمئة إلى 21755.84 نقطة ليسجل المؤشر القياسي أقل مستوى إغلاق في اسبوعين ونصف الأسبوع لكنه ارتفع 5.1 بالمئة في سبتمبر أيلول مسجلا أفضل أداء شهري منذ سبتمبر أيلول 2018.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة إلى 1587.80 نقطة.



وتراجع جميع المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين باستثناء واحد.



وتقدم المؤشر العام خمسة بالمئة في سبتمبر أيلول وهو أفضل أداء شهري في نحو عامين.

وتضررت الأصول عالية المخاطر في التعاملات الأمريكية بعد أنباء بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس ممارسة ضغوط مالية جديدة علي بكين من بينها احتمال إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأمريكية.

أدى ذلك لتراجع الأسهم الصينية المدرجة في بورصات أمريكية ليفقد سهم مجموعة علي بابا 5.2 بالمئة يوم الجمعة.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية، وهي أكبر مساهم في علي بابا، 2.6 بالمئة بفعل الأنباء ودفع نيكي للهبوط في معاملات يوم الاثنين.

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