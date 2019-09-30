2019/09/30 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي، ان لجنته ستفتح عشرات الملفات التي يشوبها الفساد، مشيرا الى ان اللجنة تعمل على اقرار قانون من اين لك هذا.وقال طلوبي في تصريح للمركز الخبري الوطني، إن “لجنة النزاهة النيابية خلال الأيام المقبلة سيكون عملها مختلف وسيكون هناك استضافة لسلطة الطيران والمسؤولين في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تلوح بعشرات ملفات الفساد وتعد العدة لـ”من اين لك هذا؟” المركز الخبري الوطني.

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