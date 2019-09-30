2019/09/30 | 11:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة التربية ،اليوم الاثنين، اعداد خطة لبناء 3000 الاف مدرسة مختلفة السعات على مدى اربع سنوات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية : اعداد خطة لبناء3000 الاف مدرسة مختلفة السعات على مدى اربع سنوات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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