السلطات العراقية تعتقل 75 اجنبيا وسط العاصمة بغداد

2019/09/30 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت السلطات الامنية يوم الاثنين بإلقاء القبض على العشرات من الاجانب وسط العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، ان القوات الأمنية نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة السعدون والبتاويين وسط العاصمة.

واضاف البيان ان تلك القوات تمكنت خلاله من القاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة الإرهاب وستة متهمين بترويج المواد المخدرة والقاء القبض على (75) مخالف لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة.

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