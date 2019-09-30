2019/09/30 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشف تحسين الكعبي محامي الدفاع السابق للاعب الدولي عدنان درجال في الدعوى التي اقامها ضد ثلاثة مسؤول...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محامي الدفاع عن درجال يكشف سبب تخليه عن موكله ورفضه توكيل اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محامي الدفاع عن درجال يكشف سبب تخليه عن موكله ورفضه توكيل اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).