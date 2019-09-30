سعود سالم - الفن والحشيش

2019/09/30 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم الفن والمخدراتدخلت العقاقير المخدرة - الحشيش أو Cannabis أو الماريوانا والأفيون - أوروبا إثر حروبها الاستعماريّة، في البداية كمادة للتجربة والإختبار لدى العلماء والأطباء لمعالجة الإضطرابات النفسية والإختلالات العقلية، ولكن سرعان ما أثارت إنتباه الشعراء والفنانين الذين كانوا يبحثون عن هذا "الإختلال العقلي والخيالي" وتغذيته للوصول إلى حالات جديدة للوعي وفتح أبواب الخيال.دخلت الماريجوانا إلى إن......

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