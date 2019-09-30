أفنان القاسم - يا أمريكا أريد أن أكون ملكًا للأردن وفلسطين 7

2019/09/30 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم مصلحة وتلحيسخطتك يا أستاذ ترامب هي خطة أستاذ نتنياهو كتبها بقلم حبر كي لا يمكنك محو ولا كلمة فيها، عيب عليك يا زلمة إلى هذه الدرجة تلحس ليصوت لك يهود أمريكا الذين يحتقرونك، فأنت أكثر من يهوه تعطيهم، وهم لا يريدون أن تكون يهودي أكثر من اليهود، هناك منهم من يفكر مثلي في الحقوق، وهناك منهم من زهق مثلي فإلى متى يا أشقر، وهناك منهم من يريد أكثر، فلو يلوّح لهم بايدن بالبتراء لبصقوا عليك، ولرموك ......

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