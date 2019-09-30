2019/09/30 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب تسجيل هذا المقال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - ليتني كنت خليفة ليوم واحد!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجلس بجانب سكير يشرب الخمر ويكرر بعد كل كأس عبارة: ليتني كنت خليفة ليوم واحد!فأثارت تلك العبارة فضول هارون الرشيد الذي سأله: لنفرض أنك اصبحت خليفة ليوم واحد، ماذا تريد أن تفعل؟ إلا أن السكير......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - ليتني كنت خليفة ليوم واحد!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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