سامي الذيب - ليتني كنت خليفة ليوم واحد!

2019/09/30 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب تسجيل هذا المقال

ذهب الخليفة هارون الرشيد متنكرا مع وزيره إلى حانة من حانات بغداد لكي يفرج عن نفسه.



وجلس بجانب سكير يشرب الخمر ويكرر بعد كل كأس عبارة: ليتني كنت خليفة ليوم واحد!فأثارت تلك العبارة فضول هارون الرشيد الذي سأله: لنفرض أنك اصبحت خليفة ليوم واحد، ماذا تريد أن تفعل؟ إلا أن السكير......

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