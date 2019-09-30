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#سامي الذيب - ليتني كنت خليفة ليوم واحد!


#سامي الذيب - ليتني كنت خليفة ليوم واحد!
2019/09/30 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامي_الذيب تسجيل هذا المقال

ذهب الخليفة هارون الرشيد متنكرا مع وزيره إلى حانة من حانات بغداد لكي يفرج عن نفسه.

وجلس بجانب سكير يشرب الخمر ويكرر بعد كل كأس عبارة: ليتني كنت خليفة ليوم واحد!فأثارت تلك العبارة فضول هارون الرشيد الذي سأله: لنفرض أنك اصبحت خليفة ليوم واحد، ماذا تريد أن تفعل؟ إلا أن السكير......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامي الذيب - ليتني كنت خليفة ليوم واحد!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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