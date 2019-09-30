البنك المركزي يوجه المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقال

2019/09/30 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه البنك المركزي العراقي، الاثنين، المصارف لتقديم خدماتها عبر الهاتف النقّال.

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