بمشاركة أكثر من 300 شركة اجنبية ومحلية بارزاني يفتتح معرضا تجاريا دوليا بأربيل

2019/09/30 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ برعاية وحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني تم صباح اليوم الاثنين افتتاح معرض اربيل للتجارة الدولية متعددة القطاعات، بنسخته الـ13 على أرض معرض اربيل الدولي.

وتشترك 300 شركة من 22 دولة مختلفة في المعرض بنسخته الحالية، والذي سيستمر 4 ايام من تاريخ افتتاحه.

وترعى وتدعم عدد من الدول من الجيك، والكويت وقطر المعرض ف ظل مشاركة شركات محلية كبيرة.

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