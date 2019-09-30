2019/09/30 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اصدار اجازات السوق وتحديد ساعات العمل من الثامنة صباحا الى السادسة مساءً وخلال ايام الاسبوع كافة باستناء يوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: اصدار اجازات السوق من الساعة الثامنة صباحاً الى السادسة مساء وخلال أيام الأسبوع كافة باستثناء الجمعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور: اصدار اجازات السوق من الساعة الثامنة صباحاً الى السادسة مساء وخلال أيام الأسبوع كافة باستثناء الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).