الكويت تبحث عن «حلول سريعة» لأملاك مواطنيها في العراق

2019/09/30 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت على ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لأملاك الكويتيين في العراق، لما لها من أثر كبير على تطوير القطاع الاستثماري المشترك.

وبحسب الأنباء، قال علي الغانم إن الاستثمارات الكويتية رائدة في عدة مناطق في العراق والتي تزخر بالفرص الاستثمارية، وأن هناك جهوداً كبيرة يجب أن تبذل لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال إزالة أية عراقيل تواجه حركة انسياب السلع، مؤكداً ان العلاقات المشتركة الكويتية ـ العراقية تعتبر تكاملية وليست تنافسية.

وجاء حديث الغانم خلال استقباله وزير التجارة والصناعة العراقي محمد العاني أمس الأحد، يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى، بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وسفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي.

وأكد الغانم على دعم الغرفة الكامل وفق إمكانياتها المتاحة، لكل ما يصب في خدمة قطاع الأعمال في كلا البلدين.

ومن جانبه، قال وزير التجارة العراقي محمد العاني إن حكومة بلاده حريصة على تذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه دخول المستثمرين الكويتيين إلى العراق، مُشيداً بدور القطاع الخاص الكويتي، مُشدداً على دوره في الإسراع بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

بدوره، أعرب وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، عن تفاؤله بنتائج الزيارة المرتقبة لوفد القطاع الخاص الكويتي إلى العراق، والتي سيكون لها أثر كبير في نتيجة حجم الاستثمارات الكويتية في العراق.

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