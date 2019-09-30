ولي العهد السعودي: على المجتمع الدولي ردع إيران وهجوم أرامكو عمل أحمق

2019/09/30 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الهجوم على منشآت أرامكو النفطية بالعمل الأحمق كونه استهدف خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وشدد ولي العهد السعودي في مقابلة خاصة مع قناة “سي بي إس” الأميركية على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا قويا وصلبا لكبح إيران لمنع تهديداتها المستمرة، مشيرا الى أنه يتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن الهجوم الذي استهدف منشأتي أرامكو هو عمل حربي من طرف إيران.

وأضاف بشأن الانفاق العسكري للمملكة، أن السعودية تقريبا بحجم قارة، فهي أكبر من أوروبا الغربية والتهديدات موجودة من جميع الجهات، ويصعب تغطية كل هذا بشكل كامل، موضحا أن اندلاع الحرب بين السعودية وإيران سيوقف أمدادات النفط العالمية على حد تعبيره.

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