تمهيدا لبدء خطة الاربعينية.. ما عثرت عليه عمليات بغداد في مدينة الصدر 'صور'

2019/09/30 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن العثور على كدس سلاح ومنصة صواريخ ضمن قاطع مدينة الصدر، مبينة ان ذلك جاء تمهيدا لبدء خطة الاربعينية.

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