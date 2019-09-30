القبض على شخص ألقى رمانة يدوية على منزل مواطن شمال بغداد

2019/09/30 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن قوة أمنية ألقت القبض على شخص ألقى رمانة يدوية انفجرت مستهدفة منزل مواطن شمال بغداد دون وقوع إصابات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رمانة يدوية انفجرت على دار مواطن ضمن منطقة الحسينية من قبل شخص يستقل دراجة نارية"، مبيناً أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "بعد إخبار دوريات نجدة بغداد على الفور تم تطويق المنطقة وتم القبض على الفاعل واعترف بقيامه برمي رمانتين الاولى انفجرت والاخرى غير منفلقة".

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