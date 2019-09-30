رئيس مجلس السيادة السوداني يعتزم زيارة روسيا والامارات الشهر المقبل

2019/09/30 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف عضو المجلس السيادي في السودان الفريق شمس الدين كباشي، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لرئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى روسيا في 24 تشرين الأول المقبل.

وقال الكباشي، بحسب صحيفة "التيار" السودانية، ان "رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيزور روسيا في 24 من تشرين الأول المقبل، تلبية دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وسيزور البرهان أيضا الإمارات مطلع الشهر المقبل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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