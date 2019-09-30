بعد منع الصيد الجائر.. القبض على مخالفين في الكوفة

2019/09/30 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الشرطة النهرية في محافظة النجف، اليوم الاثنين، القبض على صياديّ سمك مخالفين وضبط عجلة تحمل إدوات صيد جائر في الكوفة.

وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "مدير قسم الشرطة النهرية العقيد عبد الخالق مجهول كاني أشرف على نصب كمين من قبل الدورية الالية تحت جسر الامام علي عليه السلام" .

وأضافت، انه "تم إلقاء القبض على اثنين من المخالفين يقومان بالصيد الجائر وبصحبتهم مركبة متوقفة تحت الجسر وضبطت بحوزتهما جهاز صعق كربائي وشاحنة بطاريات وشبكة صيد مسلكة وسلما إلى مركز شرطة البيئة".

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