بالوثيقة.. توصية البرلمان لمجلس الوزراء بشأن ضحايا التدافع في كربلاء

2019/09/30 | 11:50

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بغداد اليوم-بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على توصية مجلس النواب، لمجلس الوزراء بشأن ضحايا التدافع في كربلاء.

ووفقا لوثيقة صادرة عن مجلس النواب، أن الأخير قرر "التوصية الى مجلس الوزراء بتعويض شهداء حادثة زيارة العاشر من محرم في كربلاء، وتوفير احتياجاتهم، وتقديم الدعم المادي المعنوي لعوائلهم".

وكان مجلس النواب، صوت السبت (14 أيلول، 2019)، على شمول ضحايا حادث التدافع في كربلاء بقانون مؤسسة الشهداء.

وكان نواب كربلاء، دعوا "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الإسراع بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لعلاج المصابين وتوفير إحتياجاتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي لعوائلهم".

وطالب النواب في بيان، السبت، 14 أيلول، 2019، "اعضاء مجلس النواب لإصدار قرار نيابي لضمان حقوق الشهداء من خلال شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء".

وشهد يوم العاشر من محرم، الثلاثاء الماضي، وقوع حادث تدافع بين زائري مرقد الإمام الحسين بن علي أثناء تأديتهم شعيرة "ركضة طويريج" داخل المرقد ما أدى إلى مصرع 31 زائرا وإصابة 102 آخرين، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وعقد مجلس النواب، السبت، 14 أيلول، 2019، جلسته الاولى بسنته التشريعية الثانية برئاسة محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح اعمال الجلسة الاولى، في السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الاول".

بغداد اليوم- البصرة

كشف مسؤول بلدي في محافظة البصرة، الاثنين (30 أيلول 2019)، عن بدء حملة لإزالة تجاوزات "كثيرة" على مرافق حيوية وسط المحافظة، عائدة لأحزاب "بسطت نفوذها بالقوة".

وقال عقيل علي حسين، مسؤول قاطع بلدية مناوي باش

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الإثنين (30 أيلول، 2019) انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر 14 رمضان في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دوريات شرطة نجــدة الاعظمية، تمكنت من انقاذ فتاة حاوت الانتحار من

بغداد اليوم-بغداد

وصل وزير الداخلية، ياسين الياسري، الإثنين (30 أيلول، 2019) محافظة النجف الاشرف، فيما أجرى جولة ميدانية مع محافظ النجف، لؤي الياسري.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، أن الأخير "وصل محافظة النجف وأجرى جولة ميدانية

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