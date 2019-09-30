أسعار النفط تنزل بفعل استمرار ضعف الآفاق الاقتصادية للصين

2019/09/30 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

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