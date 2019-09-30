2019/09/30 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسهم أوروبا يوم الاثنين، مع تراجع سهم شركة النفط العملاقة بي.بي، بينما أُضيفت مخاوف جديدة بشان التجارة بين الولايات المتحدة والصين ورسوم أمريكية جديدة ستفرض قريبا على الواردات الأوروبية إلى المعنويات المتشائمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسهم أوروبا تتراجع مع انخفاض بي.بي وتصاعد توترات التجارة مجددا ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسهم أوروبا تتراجع مع انخفاض بي.بي وتصاعد توترات التجارة مجددا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).