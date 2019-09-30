رسميا .. العراق يفتتح معبر القائم الحدودي مع سوريا

2019/09/30 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتح رئيس حكومة الانبار المحلية علي فرحان يوم الاثنين منفذ القائم الحدودي مع سوريا ، في أحدث مؤشر على تطبيع العلاقات بين بغداد وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على فتح المعبر، في وقت أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد بريسم العقابي "جاهزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضا للتبادل التجاري".

واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار غرب البلاد من تنظيم داعش، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غرب بغداد آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.

والقائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية، والتي كانت أيضا معقلا للتنظيم.



وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي، وكان المعبر مفتوحا أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية فقط.

وأعلن العراق النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في 2017، كما فقد آخر أراضٍ له في سوريا هذا العام.

ودعت حكومة العراق في الآونة الأخيرة إلى إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية بعد تعليقها في عام 2011 بسبب قمع الاحتجاجات في بداية الحرب الأهلية.

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