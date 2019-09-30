بالفيديو – دينا الشربيني تحدث ضجة بعفويتها في الحديث عن عمرو دياب.. بماذا تصفه؟

2019/09/30 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدثت النجمة دينا الشربيني بعفويتها المعهودة عن أغاني النجم عمرو دياب الجديدة والتي بدأ باطلاقها قبل أشهر واحدث من خلالها جدلاً كبيراً وكان تراند مواقع التواصل لأسابيع.

وعبرت الفنانة المصرية خلال مشاركتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة عن إعجابها الكبير بالاغاني الجديدة، لافتة تلى وجود علاقة مميزة تجمعها بالفنانة شيرين رضا لذلك قامت بارسال الصورة المركبة والتي تتحدث عن أغنية “يوم ثلاث” والتي وصفت فيها الشربيني بـ”أم روح حلوة” بينما رضا بـ”ام الخدود حمرا”.

وابدت في حديث سريع مع the insider بالعربي عن اعجابها الكبير بأغنية “تحيرك”، وبدت في غاية الخجل عن سؤالها ان كانت كلماتها بالفعل موجهة لها.

وكانت النجمة المميزة نشرت عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام صورة مع مجموعة من النجوم خلال حفل “الهضبة” في الجونة وكررت وصفها له بأنه “أسطورة” وكتبت على الصورة “من حفل عمرو دياب..



إنه أسطورة”.

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