تخصيص 50 دونما لبناء اقسام جديدة لجامعة البصرة

2019/09/30 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت جامعة البصرة ،اليوم الاثنين، 50 دونما على شط العرب لبناء كليات واقسام ومختبرات جديدة.

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