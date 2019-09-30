طهران تستعد لتسليم “خطة سلام” للعراق ودول الخليج

2019/09/30 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، أن إيران ستقدم تفاصيل خطة السلام في مضيق هرمز بشكل مكتوب إلى جميع دول الخليج والعراق، مشيرا إلى أن طهران مستعدة للتعاون مع كل دول المنطقة بما فيها الإمارات، من أجل إزالة سوء التفاهم.ورحب الموسوي بأي جهود ووساطات لحل الخلاف مع السعودية، لكنه لفت إلى أن السعودية غير مستعدة لذلك، وقال: “طهران مستعدة لإزالة التوتر مع الرياض عندما تكون هي مستعدة لذلك”.وشدد على أن حماية المنطقة يكون عبر تعاون دول الخليج من دون مشاركة أي دولة أجنبية، معربا عن أمله في ألا تكون هناك أي حرب في المنطقة.

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