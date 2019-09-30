موقع استخباراتي:السيستاني اخطر على اسرائيل من خامنئي

2019/09/30 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف موقع استخباراتي إسرائيلي عن الخطر الحقيقي الذي يهدد اسرائيل ، مشيرا الى ان فرضية وقوف ايران وراء هذا الخطر غير دقيق .

و نشر موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي، تقريراً يتحدث عن “العدو الشبح” الذي يهدد اسرئيل .وقال ، ان الخطر الحقيقي الذي تواجهه الدولة العبرية لن ياتي من ايران فهم اعداء مكشوفين لنا ، لكن الخطر المخيف ياتي من العراق وبالتحديد من مدينة النجف المقدسة عند المسلمين الشيعة .

واضاف ، ان مؤسس الحشد الشعبي ومطلق فتوى ما يسمى “الجهاد الكفائي ” السيستاني يمثل عقبة كبيرة امام المصالح الاستراتيجية لاسرائيل وهو اخطر من خامنئي عليها .

وتابع الموقع ان السيستاني يمارس دور اوسع من دور الولي الفقيه الذي يتمتع به الخامنئي في ايران ، لكن بشكل ناعم غير ملحوض وهو يطبق نظرية “العدو الشبح ” .

وكشف الموقع عن قدرة السيستاني حشد 4 ملايين مقاتل خلال ايام جائوا من اصقاع العالم تلبية لفتوى من كلمتين ، كما ان فتواه التزم بها مقلدون لمراجع دين كبار اخرين يعملون في مدينة النجف وكربلاء في العراق وقم ومشهد في طهران و وكذلك مدن اخرى وهذا حدث نادر ، علما انه انشأ مؤسسات تعليمية وخدمية ومالية تتجاوز في فعاليتها مؤسسات الحكومة العراقية بل انها قدمت لها المساعدة في بعض الاوقات .

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